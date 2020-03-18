Аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал на время карантина

Международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D из-за прекращения регулярных международных рейсов в период карантина. Все оставшиеся рейсы будут выполняться в терминал F.
"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта", - сообщил аэропорт.
Об этом заранее сообщили всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта, для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности.
Администрацией "Борисполя" было принято решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников.Дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.
17 марта было запланировано обслуживание 44 плановых рейсов авиакомпаний на прибытие и 26 на отправку.
Отмечается, что результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия.
Напомним, что в прошлом году терминал F возобновил работу после пятилетнего перерыва.