Аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал на время карантина

Международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D из-за прекращения регулярных международных рейсов в период карантина. Все оставшиеся рейсы будут выполняться в терминал F.

"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта", - сообщил аэропорт.

Об этом заранее сообщили всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта, для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности.

Администрацией "Борисполя" было принято решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников.Дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.

17 марта было запланировано обслуживание 44 плановых рейсов авиакомпаний на прибытие и 26 на отправку.

Отмечается, что результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия.

Напомним, что в прошлом году терминал F возобновил работу после пятилетнего перерыва.