Онлайн-хакатон для поиска актикризисных решений – Fix the crisis

Мир борется с серьезными вызовами, вызванными коронавируса. Они подбираются все ближе к Украине, поэтому именно сейчас время сплотиться и генерить решения!
В Украине сотни и тысячи талантливых людей. Призываем студентов, преподавателей, маркетологов, программистов, экономистов и всех неравнодушных приобщаться к генерации и обсуждения идей. Время не для паники, а для действий!
Присоединяйтесь к онлайн-хакатону и давайте вместе найдем решения, которые помогут преодолеть кризис и его последствия.
Основные направления для генерации идей:
- Проекты для остановки и/или предупреждения распространения коронавируса;
- Идеи полезных флешмобов;
- Идеи для уменьшения паники населения;
- Инструменты помощи государству и городам;
- Советы для бизнеса;
- Инструменты для университетов и школ.
Как принять участие?
1. Регистрируйтесь на хакатон по ссылке — bit.ly/2w4KlK4
2. Присоединяйтесь к обсуждению идей в Facebook-события хакатона: https://www.facebook.com/events/231015604720156/
3. Самостоятельно или в команде доработайте идею и сформируй решения.
4. В 14:00 21 марта загрузите описание своего решения на платформу
Далее совет экспертов выберет лучшие решения, которые будут представлены на финале, освещенные в медиа и получать распространение среди компаний-партнёров.