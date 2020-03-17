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Онлайн-хакатон для поиска актикризисных решений – Fix the crisis Анонс

Онлайн-хакатон для поиска актикризисных решений – Fix the crisis

Мир борется с серьезными вызовами, вызванными коронавируса. Они подбираются все ближе к Украине, поэтому именно сейчас время сплотиться и генерить решения!

В Украине сотни и тысячи талантливых людей. Призываем студентов, преподавателей, маркетологов, программистов, экономистов и всех неравнодушных приобщаться к генерации и обсуждения идей. Время не для паники, а для действий!

Присоединяйтесь к онлайн-хакатону и давайте вместе найдем решения, которые помогут преодолеть кризис и его последствия.

Основные направления для генерации идей:

  • Проекты для остановки и/или предупреждения распространения коронавируса;
  • Идеи полезных флешмобов;
  • Идеи для уменьшения паники населения;
  • Инструменты помощи государству и городам;
  • Советы для бизнеса;
  • Инструменты для университетов и школ.

Как принять участие?

1. Регистрируйтесь на хакатон по ссылке — bit.ly/2w4KlK4

2. Присоединяйтесь к обсуждению идей в Facebook-события хакатона: https://www.facebook.com/events/231015604720156/

3. Самостоятельно или в команде доработайте идею и сформируй решения.

4. В 14:00 21 марта загрузите описание своего решения на платформу

Далее совет экспертов выберет лучшие решения, которые будут представлены на финале, освещенные в медиа и получать распространение среди компаний-партнёров.

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