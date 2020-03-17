"Новая почта" рассказала о режиме работы в условиях карантина

"Новая почта" рассказала, как будет работать служба доставки посылок во время карантина.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Уважаемые клиенты! В связи с введением карантинных мероприятий местными властями вносятся изменения в работу отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Одесса

• Отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение №90

• Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28

• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26

• Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94

Одесская область

• Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

• Отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1

Львов

• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55

• Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69

Черкассы

· Отделение №22 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15

· Отделение №14 (ТЦ "Депот") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

Киев

· Отделение №322 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150

· Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149

· Отделение №261 (ТЦ "Проспект") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделениея №318

· Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №67

Херсон

• Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6

Винница

• Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23

• Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14

• Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7

• Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16

Луцк

• Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

• Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

"Все остальные отделения и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки", - отмечается в сообщении.

Также для сотрудников введены специальные правила:

• Все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.

• В отделениях создана линия безопасности очереди - 1 метр

• В отделениях чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

• Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.

• Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактических мер по предотвращению распространения вируса.

Напомним, 17 марта Украина закрыла границы в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Также в стране введены жесткие ограничительные меры с закрытием магазинов и ограничением на передвижение внутри страны.