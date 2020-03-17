"Новая почта" рассказала о режиме работы в условиях карантина

"Новая почта" рассказала, как будет работать служба доставки посылок во время карантина.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Уважаемые клиенты! В связи с введением карантинных мероприятий местными властями вносятся изменения в работу отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
Одесса
• Отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение №90
• Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28
• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26
• Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94
Одесская область
• Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
• Отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1
Львов
• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
• Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69
Черкассы
· Отделение №22 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
· Отделение №14 (ТЦ "Депот") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
Киев
· Отделение №322 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
· Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
· Отделение №261 (ТЦ "Проспект") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделениея №318
· Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №67
Херсон
• Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6
Винница
• Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
• Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
• Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
• Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16
Луцк
• Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
• Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
"Все остальные отделения и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки", - отмечается в сообщении.
Также для сотрудников введены специальные правила:
• Все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.
• В отделениях создана линия безопасности очереди - 1 метр
• В отделениях чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
• Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.
• Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактических мер по предотвращению распространения вируса.
Напомним, 17 марта Украина закрыла границы в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Также в стране введены жесткие ограничительные меры с закрытием магазинов и ограничением на передвижение внутри страны.