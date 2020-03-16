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​Английский суд подтвердил, что Приватбанк не обязан платить бывшим инсайдерам по еврооблигациям

Банк погасит еврооблигации только части владельцев.

​Английский суд подтвердил, что Приватбанк не обязан платить бывшим инсайдерам по еврооблигациям
Фото: superstas.com

Английский суд подтвердил механизм выплат по арбитражными решениями, вынесенными ЛМАС, согласно которым, Приватбанк не обязан платить бывшим инсайдерам по еврооблигациям.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Сегодня судья Высокого суда Англии и Уэльса господин Закароли публично провозгласил судебное решение по результатам рассмотрения ходатайства Доверительного управляющего (Madison Pacific) о предоставлении разъяснений и в соответствии с частичными окончательными арбитражными решениями (далее - Арбитражные решения), принятых арбитражным судом 13 июня 2019 в рамках производств, которые рассматриваются ЛМАС, по еврооблигациям Приватбанка, выпущенных в 2010 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Английский cуд пришел к выводу, что, учитывая незаконность действий бывших владельцев относительно облигаций, которое было окончательно установлено Арбитражным судом и на основании которого были приняты решения, и учитывая положения договоров о доверительном управлении, на которые возлагается Доверительный управляющий, Доверительный управляющий имеет право осуществить выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренном в Арбитражных решениях, и не несет ответственности в связи с этим перед конечными владельцами счетов.

Это судебное решение фактически подтверждает Арбитражные решения и механизм выплаты, утвержденный арбитражным судом. Оно означает, что в случае вступления в силу арбитражного решения должным образом (что в любом случае, остается зависимым от определенных обстоятельств), Приватбанк будет обязан осуществить выплату по облигациями только ограниченному классу держателей.

Соответственно, даже если Приватбанк будет обязан осуществить любые выплаты, такие выплаты будут существенно меньше общей суммы требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных разбирательствах.

В случае успеха линии защиты Приватбанка о признании процедуры bail-in банк не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще.

Напомним, в июле прошлого года Лондонский международный суд принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка в споре об оплате двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн.

В декабре 2016 года Украина национализировала крупнейший в стране Приватбанк. Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал). После чего держатели еврооблигаций Приватбанка потребовали от украинских властей возместить им инвестиции в ценные бумаги банка. Затем держатели бумаг обратились в суд с соответствующим требованием.

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