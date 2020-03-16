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ФРС США впервые с 2008 года опустила базовую ставку почти до нуля

Предыдущий период минимальных ставок продлился семь лет.

ФРС США впервые с 2008 года опустила базовую ставку почти до нуля
Здание ФРС в Вашингтоне
Фото: smh.com.au

Федеральная резервная система США 15 марта экстренно опустила базовую ставку на 1 процентный пункт - до 0,00–0,25%.

Об этом говорится на сайте ФРС.

Ключевую ставку снизили для того, чтобы защитить экономику от влияния пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Последний раз так низко она опускалась в разгар предыдущего кризиса в декабре 2008 года, и тогда ФРС держала ее на этом уровне в течение семи лет.

Cтавка сохранится в этих пределах, пока ФРС не будет уверена, что экономика справилась с вызовами от пандемии и движется к росту занятости и ценовой стабильности.

Одновременно с этим ФРС решила выкупить государственные облигации США на 500 млрд долларов и ипотечные облигаций на 200 млрд долларов.

Напомним, что это уже второе снижение базовой ставки 3 марта. Тогда ФРС снизила ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%.

Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели почти 170 тысяч человек, умерли больше 6500 человек, выздоровели 77 тысяч заразившихся.

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