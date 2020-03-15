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CNN: украинский союзник Джулиани лоббировал интересы NewsOne и "112" в США

Союзник Джулиани предлагал деньги за комментарий от Рэнда Пола или Линдси Грэма.

CNN: украинский союзник Джулиани лоббировал интересы NewsOne и "112" в США
Андрей Телиженко
Фото: facebook.com/TelizhenkoAndr

Бывший дипломат Андрей Телиженко, продвигавший теорию о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года, осенью 2018 года лоббировал интересы NewsOne и "112" в США.

Об этом говорится в публикации CNN со ссылкой на редактора журнала Odessa Review Владислава Дэвидзона, сына влиятельного в эмигрантских кругах медиамагната Грегори Дэвидзона.

В октябре 2018 года, когда Верховная Рада предложила СНБО ввести санкции против "112 Украина" и NewsOne, Телиженко написал младшему Дэвидзону: "Есть вопрос: у тебя или твоего отца есть контакты с американскими сенаторами? Мне очень нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5k".

Услуга, о которой просил Телиженко, заключалась в желании получить комментарий от влиятельных республиканцев, таких как Рэнд Пол или Линдси Грэм, о "цензуре в Украине".

Дэвидзон рассказал CNN, что предлагать деньги сенаторам ему показалось "неуместным", поэтому он спустил просьбу на тормозах. Но в конце 2019 года он рассказал об этой истории американским властям после того, как Телиженко сделал ряд публичных комментариев в поддержку Руди Джулиани, адвоката Дональда Трампа.

"Такое поведение абсолютно дискредитирует любые теории, которые выдвигает господин Телиженко, и заставляет меня сомневаться в его повестке дня. Его сообщение стало для меня доказательством того, что, представляя себя украинским патриотом, Телиженко одновременно работал на кого-то с пророссийскими интересами, а не с интересами национальной безопасности Украины", - сказал Дэвидзон.

Он также предположил, что работодатели Телиженко выделили ему намного больше, чем 5 тысяч долларов, так как этих денег слишком мало для такой просьбы.

Сам Телиженко признал, что общался с Дэвидзоном и что предлагал свои личные деньги. Он также отвергает обвинения в работе на Россию.

Напомним, Телиженко работал в посольстве Украины в Вашингтоне с декабря 2015 года по июнь 2016 года. Он сыграл ключевую роль в продвижении популярной в правых кругах теории о том, что украинское правительство сотрудничало с демократами во время предвыборной кампании 2016 года, стремясь помешать победе Трампа.

В 2017 году на сайте Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля.

Фогель, ссылаясь на Телиженко, заявил, что посольство якобы сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать разоблачительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Манафорту в итоге пришлось оставить должность в штабе Трампа.

По данным американских СМИ, впоследствии Телиженко помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани изучать вопросы, связанные с американской политикой в Украине.

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