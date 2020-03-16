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"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"

"Слуг" зовут на совещание в 19:30 в Офис президента.

"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
Фото: Макс Левин

Сегодня в 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "СН".

"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

Других подробностей он не сообщил.

Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.

Однако, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".

Законопроект о земле приняли в первом чтении еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. 5 марта сообщалось, что депутатам осталось рассмотреть 20% правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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