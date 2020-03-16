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МИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в Германию

"Украина не торгует здоровьем своих граждан".

МИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в Германию
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально опроверг заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о продаже 2 млн медицинских масок в Германию.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Хочу поставить точку в истории, которая вчера попала на первые полосы, с обвинениями от премьер-министра Словакии в адрес Украины. Он сказал, что Словакия пыталась купить в Украине маски за наличные, но немцы предложили больше, перебили словацкое предложение и выкупили эти маски", - заявил он.

"Пункт первый. Украина не торгует здоровьем своих граждан. В Украина введен запрет на экспорт масок, и поэтому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт, будет просто наказываться. И если Словакия планировала это сделать, то планировала сделать это в обход закона. И последнее: мы проверили все базы данных, провели консультации на всех уровнях и не выявили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию", - сказал Кулеба.

Напомним, что из Украины минимум до июня запрещено вывозить товары противоэпидемического назначения, в том числе медицинские перчатки, маски, респираторы, халаты, защитные очки.

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