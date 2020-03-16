Рада может разрешить местным властям остановить общественный транспорт

Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что он выступает за прекращение работы общественного транспорта на период карантина по коронавирусу.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник.
"Я вообще за то, чтобы в городах, где будет объявлено чрезвычайное положение, как в Китае и странах, столкнувшихся с проблемой, вообще был запрещен общественный транспорт. Потому что, будем так говорить, аптеки и продуктовые магазины есть возле места проживания людей, для этого транспорт не нужен. Я вообще за запрет общественного транспорта", - сказал Радуцкий.
Он добавил, что можно вводить запрет на работу ТРЦ, но "зайдем в метро - там точно нет расстояния в три метра и есть проблема".
"Но с другой стороны, заводы по производству молока и хлеба должны работать, до аптеки нужно доехать, поэтому это местные власти будут разрабатывать специальные маршруты. В давние времена это называлось развозкой. Когда у завода есть автобус, которые привезет 20 сотрудников на завод", - сказал депутат.
Поэтому, сообщил Радуцкий, 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании примет законопроект, который предоставит местным властям ограничить работу общественного транспорта по своему усмотрению.