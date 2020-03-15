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В Харьковской области начались довыборы в Раду

Избранный в 179 округе Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

В Харьковской области начались довыборы в Раду
Фото: https://www.facebook.com/kharkiv.opora/

В Харьковской области в воскресенье начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА" в facebook.

По данным наблюдателей организации, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

"В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы проходят в связи с назначением главой Харьковской ОГА депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе.

ЦИК должен установить результаты выборов в округе №179 до 30 марта включительно.

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