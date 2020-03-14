​Украина закроет почти половину пропускных пунктов (список)

Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, закроет почти половину пунктов пропуска и пункта контроля на государственной границе. В многих других пунктах пропуска будет приостановлено пешеходное движение.

Ограничения вводятся для того, чтобы максимально предотвратить завоз коронавируса SARS-CoV-2 на территорию Украины.

"Из 230 существующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. 107 в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас не большое движение пассажиров. Есть такие пункты пропуска, где за сутки через границу могут пересекать границу 3-5 человек. Мы оставили на границе с каждой страной необходимое количество пунктов пропуска. Могу заверить, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы", - сообщил на брифинге в субботу глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опубликовал список этих пунктов пропуска.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля будет закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).