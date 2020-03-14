В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина решила закрыть границы на две недели
Украина решила закрыть границы на две недели
ТКГ: новое прочтение?
ТКГ: новое прочтение?
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Мир после вируса
Мир после вируса
Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
ГлавнаяПолитика

Экстрадиция фигуранта дела Гандзюк Левина запланирована на 16 марта, - СМИ

После прилета украинский суд должен избрать ему меру пресечения.

Экстрадиция фигуранта дела Гандзюк Левина запланирована на 16 марта, - СМИ
Фото: https://www.flagman.bg/

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин должен быть экстрадирован в Украину в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется".

После прилета украинский суд должен в течение 48 часов избрать Левину меру пресечения.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

В Офисе генерального прокурора рассчитывают, что экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также