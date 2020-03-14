Экстрадиция фигуранта дела Гандзюк Левина запланирована на 16 марта, - СМИ

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин должен быть экстрадирован в Украину в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется".

После прилета украинский суд должен в течение 48 часов избрать Левину меру пресечения.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

В Офисе генерального прокурора рассчитывают, что экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.