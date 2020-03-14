Ермак допустил подписание документа о создании Консультативного совета в ТКГ 25 марта

Глава ОП отметил, что пока создание совета является только декларацией.

Документ, который позволит создать Консультативный совет в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), в который войдут жители оккупированного Донбасса и переселенцы, может быть подписан на следующей встрече ТКГ в Минске, 25 марта.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть планы и есть желание, чтобы этот консультативный совет был создан, но для этого еще должны быть подписаны соответствующие документы... Если это случится, это может произойти 25 числа, если произойдет следующая встреча в Минске", - сказал он.

Глава ОП отметил, что пока что это является только декларацией.

Ранее сообщалось, что против создания Консультативного совета с ОРДЛО выступила часть фракции "Слуги народа".

Общественные организации призвали власти "прекратить контакты с российскими наемниками и марионетками на Донбассе"

Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО.