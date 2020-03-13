"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Партия "Европейская солидарность" называет Решение трехсторонней контактной группы о создании так называемого Консультативного совета неприемлемым, поскольку он "полностью игнорирует составляющую безопасности и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах". Об этом говорится в заявлении партии.

"Более того, этим «Решением» признается правосубъектность российских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. Российская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим «Решением» ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о «внутреннем конфликте в Украине» получает признание со стороны самой Украины, а Россия выдает из себя «миротворца», - заявляют в "ЕС".

"Предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавируса, - не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы. Призываем Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать «Решение», поскольку оно противоречит национальным интересам Украины и выписано в пользу России", - резюмировали в партии.