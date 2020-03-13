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"Европейская солидарность" призвала провести внеочередное заседание Рады по коронавирусу

И отказаться от рассмотрения рынка земли в условиях карантина.

"Европейская солидарность" призвала провести внеочередное заседание Рады по коронавирусу
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины 16 марта и предлагает план действий для противодействия эпидемии коронавируса. Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в своем видеообращении к украинцам.

«Мы настаиваем на немедленном собрании парламента на внеочередную сессию для серьезного предметного разговора друг с другом о том, как противостоять коронавирусу, который в течение трех недель блокирует руководство Верховной Рады и монобильшинство», - сказала она.

Парламентарий назвала основные пункты, которые должны быть выполнены властью в ближайшее время и вопросы, на которые общество должно получить ответы.

«Насколько страна обеспечена тестами и аппаратами искусственной вентиляции легких, не только Киев, а каждый регион. Обеспечение безопасности границ и сообщения, особенно со странами, где эпидемия приобрела значительные масштабы. В том числе, вооруженные силы Украины и пограничники. Это должно быть вблизи линии соприкосновения.

Как работает в этих экстремальных условиях система КПВВ, чтобы вирус не путешествовал с оккупированных территорий, из России на территорию Украины (въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам временно запрещен,- ред.). Принять соответствующие решения, в том числе, законопроекты, касающиеся ответственности против тех лиц, которые не соблюдают соответствующих рекомендаций, чтобы не распространять эпидемию в Украине. Провести экономический анализ и ввести налоговые каникулы на время карантина, а также обратиться к предприятиям, и где возможно перейти на дистанционную работу», - подчеркнула она.

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» отметила, что обязательным является участие в этом заседании президента, премьер-министра, секретаря СНБО и конечно профильных министров, которые ответственны за ситуацию в медицине, экономике, безопасность границ.

Она также обратила внимание на то, что все государственные деятели, политики, лидеры общественного мнения должны информировать общество о средствах профилактики коронавируса.

«Каждый человек, который является авторитетным в стране, должен напоминать украинцам, что сегодня средства гигиены и дезинфекции должны быть обязательными в кармане, сумочке и пользоваться ими очень важно, чтобы уберечься от инфекции. Все страны мира, их лидеры выступили с успокаивающими, взвешенными и очень важными и честными обращениями к нации, в которых призывали к единству, покою, поддержке друг друга, очень четкому выполнению рекомендаций ВОЗ, но ни один из руководителей Украины до сих пор не дошел до проведения информационной и разъяснительной работы», - добавила политик.

Кроме этого Геращенко отметила, что при отсутствии общественного контроля и участия представителей средств массовой информации недопустимо проведение плановых заседаний парламента и обсуждения таких важных вопросов, как рынок земли.

«Возможно стоит подумать может ли Верховная Рада Украины в условиях карантина принимать абсолютно безответственное решение в пустом зале, где не будет журналистов, о рынке земли и других вопросах, которые надо решать при системе поддержки, мониторинга, не за закрытыми дверями», - сказала народный депутат.

Напомним, ранее с предложением провести внеочередное заседание Рады выступил Минздрав.

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