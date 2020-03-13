​Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию

Кабинет министров решил ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на заседании Кабинета министров, передают "Українськi Новини".
"Мы ликвидируем Госархстройинспекцию", - сказал он.
Этот вопрос содержится в повестке заседания Кабмина.
Напомним, вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука.
В феврале вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль также выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".
После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.