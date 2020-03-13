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​Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию

Этот вопрос содержится в повестке заседания правительства.

​Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию
Фото: kremenchug.ua

Кабинет министров решил ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на заседании Кабинета министров, передают "Українськi Новини".

"Мы ликвидируем Госархстройинспекцию", - сказал он.

Этот вопрос содержится в повестке заседания Кабмина.

Напомним, вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука.

В феврале вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль также выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".

После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.

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