Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал четверых крымских татар по так называемому третьему бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир".

Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову была избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО сроком до 10 мая, четвертого фигуранта Амета Сулейманова отправили под круглосуточный домашний арест, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Крымская солидарность Сейтумер Сейтумеров

Фото: Крымская солидарность Осман Сейтумеров

Фото: Крымская солидарность Амет Сулейманов

Фото: Крымская солидарность Рустем Сейтмеметов

"Сегодня нам представилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами дела на основании которых было возбуждено данное уголовное дело, и следствие представило в суд, в качестве обоснования ходатайства об избрании меры пресечения нашим подзащитным, и мы увидели, что в очередной раз разговоры в мечети стали основанием для возбуждения уголовного дела, и подозрения людей в совершении преступления террористического характера, к сожалению за разговоры в мечети срока дают больше чем за убийство. Сегодня суд в целом поддержал позицию обвинения, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Напомним, что новые задержания крымских татар в Бахчисарае прошли 11 марта.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана Россией террористической в 2003 году, но в Украине она не запрещена.