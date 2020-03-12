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Суд в Симферополе арестовал четверых крымских татар

Оккупационные власти вменяют им участие в "Хизб ут-Тахрир".

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал четверых крымских татар по так называемому третьему бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир".

Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову была избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО сроком до 10 мая, четвертого фигуранта Амета Сулейманова отправили под круглосуточный домашний арест, сообщает корреспондент LB.ua.

Сейтумер Сейтумеров
Фото: Крымская солидарность
Сейтумер Сейтумеров

Осман Сейтумеров
Фото: Крымская солидарность
Осман Сейтумеров

Амет Сулейманов
Фото: Крымская солидарность
Амет Сулейманов

Рустем Сейтмеметов
Фото: Крымская солидарность
Рустем Сейтмеметов

"Сегодня нам представилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами дела на основании которых было возбуждено данное уголовное дело, и следствие представило в суд, в качестве обоснования ходатайства об избрании меры пресечения нашим подзащитным, и мы увидели, что в очередной раз разговоры в мечети стали основанием для возбуждения уголовного дела, и подозрения людей в совершении преступления террористического характера, к сожалению за разговоры в мечети срока дают больше чем за убийство. Сегодня суд в целом поддержал позицию обвинения, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Напомним, что новые задержания крымских татар в Бахчисарае прошли 11 марта.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана Россией террористической в 2003 году, но в Украине она не запрещена.

Эбазер Пинхас , Крым
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