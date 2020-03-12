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Экс-министр соцполитики Соколовская назначена замглавы Офиса президента

Президент оставил представительницу Кабмина Гончарука в своей команде.

Экс-министр соцполитики Соколовская назначена замглавы Офиса президента
Юлия Соколовская
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский в четверг назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента.

Об этом говорится в указе №78/2020.

34-летняя Соколовская последние полгода возглавляла Минсоцполитики в Кабинете министров Алексея Гончарука и была уволена вместе с ним 4 марта.

До этого руководила направлением по стратегии, прозрачности и развития eHealth проекта USAID / Deloitte "Поддержка реформы здравоохранения".

В 2015-2016 годах занимала должность директора Департамента расходов бюджета социальной сферы Министерства финансов Украины, после того до 2017 возглавляла департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабинета Министров Украины.

В 2014-2015 годах была директором одного из департаментов Министерства экономического развития и торговли Украины.

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