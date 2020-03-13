В международном аэропорту "Борисполь" утром 13 марта задержали крупную партию медицинских масок, которые собирались вывезти на экспорт вопреки правительственному запрету.
Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Утром арестовали в "Борисполе" груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению правительства, которое запретило", - сказал он президенту Владимиру Зеленскому, которые присутствует на заседании.
По его словам, маски конфискованы, начато уголовное производство.
Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня.
Это касается следующего перечня товаров:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.