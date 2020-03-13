Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию.

В международном аэропорту "Борисполь" утром 13 марта задержали крупную партию медицинских масок, которые собирались вывезти на экспорт вопреки правительственному запрету.

Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Утром арестовали в "Борисполе" груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению правительства, которое запретило", - сказал он президенту Владимиру Зеленскому, которые присутствует на заседании.

По его словам, маски конфискованы, начато уголовное производство.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня.

Это касается следующего перечня товаров: