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В аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок

Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию.

В международном аэропорту "Борисполь" утром 13 марта задержали крупную партию медицинских масок, которые собирались вывезти на экспорт вопреки правительственному запрету.

Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: facebook

"Утром арестовали в "Борисполе" груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению правительства, которое запретило", - сказал он президенту Владимиру Зеленскому, которые присутствует на заседании.

По его словам, маски конфискованы, начато уголовное производство.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня.

Это касается следующего перечня товаров:

  • водонепроницаемый лабораторный костюм;
  • перчатки из других полимерных материалов;
  • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
  • перчатки неопудренные из нитрила;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • маски медицинские (хирургические);
  • очки защитные;
  • щиток защитный;
  • респиратор класса защиты не ниже FFP2.
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