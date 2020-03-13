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АМКУ проверит цены на медицинские маски

Спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

АМКУ проверит цены на медицинские маски
Виктор Ляшко
Фото: Politeka

Антимонопольный комитет займется проверкой стоимости средств индивидуальной защиты на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть", передает "Укринформ".

"Сейчас есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что из-за спекуляции с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями антимонопольного комитета. По его словам, спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

"Мы уже проводили с ними оперативную рабочую встречу. Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.

Ляшко также добавил, что Минздрав инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законопроекта относительно приоритетного растаможивания товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

По его словам, законопроект будет подан в парламент в ближайшее время.

Напомним, Минздрав не рекомендует носить маски для профилактики заболевания новым коронавирусом. Маски стоит надевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны.

Ранее Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту.

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