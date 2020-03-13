Кабмин может ввести проведение заседаний онлайн

Кабинет Министров намерен ввести возможность проведения заседаний в режиме онлайн. Соответствующее предложение в ходе внеочередного выездного заседания правительства внес вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У меня есть предложение внести проект постановления, для стабильной работы Кабинета Министров внести изменения в регламент работы Кабинета Министров и ввести возможность проведения онлайн заседаний Кабинета Министров или отдельных членов, если они отсутствуют по разным причинам", - сказал он.

Данное предложение министра включили в повестку дня заседания.

Напомним, что Черновицкая область первой в Украине ввела карантин по коронавирусу после того, как 3 марта в регионе подтвердили первый случай болезни COVID-19.

12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

Также обнаружена еще одна зараженная коронавирусом пенсионерка из Житомирской области. 71-летняя женщина чувствовала себя плохо с 3 марта, но не обращалась к врачам и не сидела дома. Сейчас она остается в Радомышле, перевозить ее в Житомир пока не планируют. С 13 марта в Радомышле объявлено чрезвычайное положение природного характера.