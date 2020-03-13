Кулеба призвал украинцев вернуться в Украину до следующего вторника

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев вернуться в Украину до вторника, 17 марта.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я хочу воспользоваться случаем, что миллионы граждан смотрят сейчас этот эфир, и призвать вас возвращаться в Украину", - сказал он.

Кулеба отметил, что у всех, кто сейчас находится за границей и хотел бы вернуться в Украину до полного ограничения авиасообщения, есть время до вторника, чтобы вернуться рейсовыми самолетами.

Глава МИД также подчеркнул, что даже после 17 марта украинцы не будут оставлены наедине с проблемой, и украинские посольства и консульства будут с ними на связи, а в случае угрозы граждане Украины будут вывезены из иностранных государств на специальных самолетах.

Ранее сообщалось, Украина полностью закроет авиасообщение с другими странами 17 марта. После следующего вторника гражданам Украины придется возвращаться в Украину только автотранспортом.

Напомним, 13 марта СНБО Украины сообщил о закрытии границ на две недели для иностранных граждан.