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Украинские диппредставительства в девяти странах отменили прием граждан из-за коронавируса

Украинцам рекомендуют обращаться по телефону.

Украинские диппредставительства в девяти странах отменили прием граждан из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Украинские консульства и посольства в девяти странах закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения дипучреждений в facebook.

Так, генконсульство в Милане (Италия) приостанавливает прием граждан и выдачу документов с 16 марта 2020 года на неопределенное время. 

До 20 марта отменили приема граждан консульства Украины в Кракове (Польша), Порту (Португалия), Стамбуле и Анталии (Турция), Эдинбурге (Шотландия), Барселоне (Испания).

Также о прекращении приема граждан на период с 16 по 20 марта сообщила консульская служба при посольстве Украины во Франции и посольство Украины в Венгрии.

"С целью минимизации рисков заражения коронавирусом граждан Украины и иностранных посетителей, а также обеспечения личной безопасности сотрудников посольства, прекратило консульский прием посольство Украины в США", - говорится на странице учреждение в facebook.

В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Украины рекомендуют обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 145 тысяч. Вирус проник в 139 стран.

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