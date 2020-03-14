Коронавирус в Африке, гуманитарные конвои РФ в Зимбабве, покушение на премьера Судана. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее . LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Коронавирус накрыл Африку

Африканский регион довольно долго оставался в стороне от пандемии Уханьского коронавируса. Одной из причин была названа теплая погода, которая ограничивает распространение инфекции. Первый подтверждённый случай заражения был отмечен лишь на День святого Валентина в Египте, тогда как первая смерть зафиксирована 8 марта: тогда скончался 60-летний турист из ФРГ, находивший в Хургаде. По состоянию на 13 марта инфицированные коронавирусом были выявлены в 14 странах Африки: всего 164 случая, из них шесть с летальным исходом.

Фото: EPA/UPG Медработники меряют температуру у пассажиров, прибывших в международный аэропорт в Найроби, Кения, 29 января 2020.

Отложенный приход пандемии на континент дал возможность африканцам подготовиться к противодействию вируса. В частности, по данным ВОЗ, уже 33 страны континента обзавелись тестами на коронавирус , ныне создаются карантинные центры, а медицинский персонал обучают правилам термометрического контроля.

В тоже время континент несёт и значительные убытки от распространения эпидемии из-за связей с Китаем. По примерным подсчетам, около 10 тысяч китайских компаний работают в Африке, а число китайцев, проживающих в странах региона, перевалило за миллион человек. Подсчитать их финансовые потери пока все ещё очень сложно, но вот цифра убытков африканских авиаперевозчиков уже известна.

С момента вспышки коронавируса авиакомпании South African Airways, Royal Air Maroc, Air Tanzania, Air Mauritius, EgyptAir, RwandAir, Kenya Airways, запретившие перелёты в Китай, уже потеряли $400 млн.

От пандемии страдают не только бизнесмены, но и военные. Пентагон пересматривает свои планы по проведению военных учений с африканскими странами-партнёрами. Глава АФРИКОМ, генерал Стивен Таунсенд, указал, что ежегодные военные учения «Африканский лев», в которых кроме США также принимают участие военные из Марокко, Сенегала и Туниса, из-за коронавируса будут сокращены.

Изначально в них должны были принимать участие 9500 военных, в том числе четыре тысячи американских военнослужащих, но, видимо, цифра будет уменьшена. Также пересмотрена программа учений: вместо проведения операций наземного взаимодействия упор будет сделан на манёвры в воздухе и на воде, не требующие физического контакта военных из разных стран между собой.

На этом фоне террористы в Сахеле активизировали свою деятельность. На севере Буркина-Фасо джихадистами были убиты 43 человека. При этом из-за угрозы нападений четыре тысячи человек ежедневно оставляют свои дома.

Покушение на премьера Судана

10 марта генсек ООН Антониу Гуттереш осудил попытку покушения на премьер-министра Судана – Абдаллу Хамдука. Накануне рядом с проезжающим кортежем главы суданского правительства сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. В ходе теракта сам премьер не пострадал. Он указал, что случившееся «не остановит марш перемен» в его стране.

Фото: EPA/UPG Полиция на месте подрыва кортежа премьер-министра Абдаллы Хамдука в Хартуме, Судан, 9 марта 2020.

Хамдук возглавил суданское правительство в августе 2019 года как компромиссная фигура после долгих четырёх месяцев переговоров между суданскими военными и демократической оппозицией. Его смерть могла снова погрузить Судан, испытывающий глубокий экономический кризис, в состояние внутреннего хаоса и подтолкнуть к очередному военному перевороту

В расследовании инцидента суданцам помогает команда экспертов из ФБР. Уже удалось установить, что взрывное устройство массой 750 грамм было создано внутри страны на основе азида свинца. Позже появилась информация, что силы Директората общей разведки в Хартуме задержали нескольких подозреваемых в изготовлении взрывчатки, что среди них присутствуют иностранцы.

Задержанные лица причастны к неназванной исламистской вооруженной организации. У них обнаружены сирийские документы. Выдвинуто предположение, что за организацией теракта могут стоять представители режима свергнутого президента Судана Омара аль-Башира, что внешнюю помощь им оказывали спецслужбы Сирии, Ирана и России.

Россия и переворот в Зимбабве

В 2017 году Зимбабве пережило падение диктатуры президента Роберта Мугабе, который стоял у руля государства 37 лет. Тогда на смену ему пришёл его близкий соратник – вице-президент Эммерсон Мнангагва. Он был потенциальным преемником, но попал в кратковременную опалу. Похоже, что правление 78-летнего «Крокодила», как его называют в народе, не будет таким долгим, как у его предшественника.

Режиму Мнангагвы так и не удалось стабилизировать ситуацию в стране: внутренний паралич охватывает всё больше сфер жизни республики. Из-за самой тяжелой за 30 лет засухи 50-60% населения голодает, а инфляция в ноябре 2019 г. достигла 440%. Систему предоставления медицинских услуг в Зимбабве удалось восстановить лишь при помощи вливаний самого богатого человека страны – олигарха Страйва Маасивы.

Фото: EPA/UPG

Врачи недавно начали получать от него жалование и завершили пятимесячную национальную забастовку, но что будет, когда в июле 2020 г. финансирование завершится, никто не знает. В тоже время близкие к действующему президенту олигархи Тагвираи, Раутенбах и Мусарара взяли под контроль топливный рынок и финансовый сектор страны, фактически монополизировав их.

Положение Мнангагвы резко ухудшает раскол в рядах правящей партии ЗАНУ-ПФ, а также среди генералитета вооруженных сил. В стране ходят слухи, что при посредничестве посла Зимбабве в КНР Мутсванги уже достигнута договоренность о «дворцовом перевороте», что скоро новым лидером страны станет первый вице-президент – Константино Чивенга.

На этом фоне правительство России, имеющее очень тесные связи с президентом Мнангагвой, посетившем в январе 2019 г. Москву, всё ещё надеется спасти своего протеже. 11 марта в Хараре прибыла тысяча тонн гуманитарной помощи из России. Сохранятся ли братскими отношения между странами после возможного отстранения Мнангагвы – вот вопрос, волнующий Кремль, который серьёзно рассчитывает разжиться местными минеральными ресурсами.

Битва за шельф Африканского Рога

Начало весны отметилось ростом напряженности в отношениях между Сомали и Кенией. Правительства двух стран находятся в споре друг с другом относительно линии прохождения морской границы в Индийском океане. Цена вопроса состоит в принадлежности треугольного участка шельфа площадью в 100 тысяч кв. км. предположительно богатого запасами нефти и газа.

Фото: africanbusinessmagazine.com

«Треугольник» накладывается на блок, где нефтяные компании Total и Anadarko проводят геологоразведочные работы. Спор между сторонами тянется ещё с 2009 года, и чтобы его урегулировать сомалийцы в 2014 году решили прибегнуть к помощи Международного Суда ООН.

В июне 2020 г. должен быть вынесен окончательный вердикт по вопросу, что ведёт к усилению враждебности между Могадишо и Найроби, которая переросла уже в вооруженное противостояние на земле. 6 марта стало известно, что сомалийская армия, преследуя военных из наполовину автономного анклава «Джубаленд», вторглась на кенийскую территорию в районе г. Мандера. В перестрелках при этом погиб один человек, а еще 10 получили ранения.

Вся суть событий заключается в том, что сомалийский приграничный с Кенией регион «Джубаленд» не хочет полностью подчиниться федеральному правительству. Местный лидер Ахмед «Мадобе» Мохаммед Ислам опирается на военную и политическую помощь из Найроби и хочет сохранить независимость в отношениях с федеральным центром. Это вызывает гнев президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохаммеда «Формаджо», который рассматривает его поведение как сепаратизм в интересах Кении в преддверии судьбоносного для Сомали решения по шельфу.

Важную роль в сомалийско-кенийском противостоянии играет Эфиопия. Об этом говорит визит кенийского эмиссара в Аддис-Абебу. Он в свою очередь приехал туда, чтобы заручится эфиопской поддержкой в споре с сомалийцами, ссылаясь на взаимный интерес в борьбе против террористов из «Аш-Шабаб».