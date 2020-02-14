В Египте подтвержден первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Египта сообщило о первом случае заражения новым коронавирусом. Об этом пишет The Telegraph.

Пациентом является гражданин другой страны. Он помещен в больницу и изолирован. Деталей о состоянии его здоровья не сообщают.

"В заявлении министерства здравоохранения говорится, что оно немедленно информировало Всемирную организацию здравоохранения и приняло все необходимые профилактические меры", – добавили в СМИ.

Отмечается, что это первый случай заражения этим типом коронавируса на африканском континенте.

Напомним, в эпицентре распространения нового типа коронавируса – китайской провинции Хубэй – за сутки зарегистрировано 116 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 4,823 тыс. новых случаев заражения.

По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс). Данные включают число больных, выявленных по новой методике диагностики. Ранее было известно и заболевших в 27 странах, теперь их количестве выросло до 28.