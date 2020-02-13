Рыжей. Для диабетиков и не только

Многие слышали в детстве такую песенку «рыжий, рыжий, конопатый», я даже мультик помню, давний такой. Но я не о мультике. Я о растении, на которое следует обратить внимание. Рыжей, он же рыжик, он же камелина – одно из самых эффективных средств для снижения сахара в крови, которым обладает народная медицина. Этот бурьян – роскошная масленичная культура, которая сейчас приобретает серьезную популярность. Ее стали выращивать для производства биотоплива. Но нас интересует совершенно другие аспекты рыжея.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Во-первых, семена рыжея содержат от 35 до 40% ценных жирных кислот, полезных для организма. Во-вторых 25 - 30% их массы – это белок. Более того рыжей содержит ударную дозу универсального антиоксиданта – витамина Е, который прекрасно усваивается, хотя бы потому что витамин Е – это жирорастворимый витамин, а в семенах рыжея он идет с естественным природным помощником. Из ценных микроэлементов рыжей богат магнием, хотя и другие присутствуют в достаточном количестве. Масло рыжиковое содержит порядка 60% ценных жирных кислот, в первую очередь омега-3 и омега – 6. Оно имеет сильную антиоксидантную активность, потому эффективно при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, прекрасно стабилизирует артериальное давление, способствует нормализации липидного обмена и снижению уровню холестерина. Благотворно влияет на половые гормоны, их выработку, способствует нормализации гормонального фона. Кроме того, имеет выраженный противораковый эффект. Применяется в народной медицине как лечебное антираковое средство, а также является методом профилактики онкологических заболеваний.

В народной медицине используют, в первую очередь, семена рыжея. Из этих же семян делают масло, которое по своим свойствам и составу напоминает льняное масло, но с огромным преимуществом – оно очень медленно портится! Семена рыжея имеют характерный оранжево-красный цвет, настоящий рыжий. Семена молят на кофемолке, порошок используют по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30-40 минут до еды. Запивают водой. Контролируйте уровень сахара в крови! Потому что рыжей имеет свойство очень резко снижать сахар крови. Профилактически, когда сахар падает до нормы, используют 1 чайную ложку без верха порошка рыжея утром натощак. Для улучшения лечебного эффекта применяют и другие способы приготовления семян рыжея: отвары и настои.

Отвар: 3 ст. ложки семян залить 3-мя стаканами воды. Варить 10–15 минут. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за час до еды.

Настой: 1 ч. ложку семян залить 200 мл. кипятка, настоять 30-40 мин., добавить свежевыжатый сок лимона, принимать за 30 мин. до еды 2-3 раза в день.

Эта дозировка оптимальна для снижения сахара крови. Доказана эффективность применение рыжея с другими средствами снижающими сахар, так и улучшающими состояние сердечно-сосудистой системы. Наши консультанты помогут вам разобраться в особенностях применения рыжея, подберут его дозу при различных заболеваниях.