Масштаб особистості: що це, як його визначити і як розвинути

Масштаб особистості не визначається кількістю грошей, наявністю гарної машини або високої посади. Часто він відчувається на інтуїтивному рівні, але є і кілька важливих критеріїв, які допоможуть зрозуміти, хто перед вами - по-справжньому масштабна особистість або людина, яка дуже хоче нею видаватися.

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Про вік, стать і зовнішній вигляд

У нашій культурі заведено зустрічати по обкладинці. Побачивши високого, красивого чоловіка із міцною статурою, ми автоматично наділяємо його «відповідними» якостями - силою, мужністю, відвагою. Побачивши сивочолого старця з палицею і в кашеміровому пальто, уявляємо його людиною розсудливою і мудрою. Але, на жаль, перше враження часто виявляється оманливим. І, звичайно, зовнішній вигляд, стать і вік людини зовсім не демонструють масштаб її особистості. Згадайте Стівена Хокінга: людина неймовірного розуму, неймовірної внутрішньої сили, особистість, що перевернула свідомість тисяч людей на планеті. Хіба його зовнішність хоч скільки говорила про те, що являє собою ця людина?

Про впевненість

Для мене масштабна особистість - це людина, яка дарує відчуття спокою і впевненості. Для того, щоб справляти подібне враження, вона, зрозуміло, повинна мати впевненість у собі і демонструвати це тембром голосу, жестикуляцією, манерою спілкування і всіма іншими вербальними і невербальними проявами. Але ось у чому штука: впевненість в собі ≠ самовпевненість. Самовпевненість - це почуття власної непогрішності, одвічної правоти. Часто це невідповідність між тим, ким людина є і тим, ким вона себе вважає. Масштабна ж особистість завжди має здатність тверезо і об'єктивно оцінити не тільки інших, але і себе. Це людина, яка визнає свою неправоту, піднімається і рухається далі.

Про цілі

Ключовою якістю масштабної особистості є амбітність. Масштабна особистість завжди ставить перед собою великі цілі, тому і стає масштабною. Адже чим серйозніше мета, тим більше ресурсів, внутрішніх і зовнішніх, потрібно для її досягнення. У своєму одвічному прагненні «дотягнутися» до більшого, людина розкриває нові, більш сильні риси свого характеру, глибинні грані свідомості. Вона вдосконалюється і росте над собою, помиляється і отримує безцінний життєвий досвід.

Про перешкоди

«Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка здатна вас вивести з себе».

Це - моя улюблена цитата Зиґмунда Фройда. Я часто повторюю її собі, коли виникає бажання гостро відреагувати на незначну проблему. А бажання це виникає у всіх, це нормально: всі ми - люди, у всіх бувають негаразди, поганий настрій, банальна втома. Але особистість масштабна завжди (або майже завжди) тримає емоції під контролем, і не витрачає енергію на дрібні неприємності.

Масштаб особистості має величезне значення в питанні вирішення проблем. Зазвичай за плечима масштабних людей є чималий досвід подолання серйозних життєвих обставин, вирішення складних питань. Тому велика частина повсякденних проблем видаються їм незначущими. Такі люди знають, що не всі питання потрібно вирішувати самостійно - дрібні проблеми вимагають вирішення на нижчому рівні. Пам'ятаєте, що Дуайт Ейзенхауер сказав Джону Кеннеді, коли той став Президентом Сполучених Штатів? «Президент не вирішує дрібних проблем. Якщо труднощі легко вирішується, значить, хтось їх вже вирішив».

Ще важливий момент: масштабна особистість не біжить від проблем. Вона завжди має мужність та відвагу для того, щоб подивитися труднощам в обличчя. І замість того, щоб лякатися, відступати, завжди шукає шляхи вирішення, якими б глобальними проблеми не видавалися.

Що дає масштаб особистості людині?

Для мене масштаб особистості - це в першу чергу про лідерство. Масштабна людина - завжди лідер, вона веде, а не йде за кимось. Незалежно від кількості грошей, конкретної посади, положення в соціумі, вона завжди здатна вплинути на оточуючих, направити їх. Це - і критерій визначення масштабної особистості, і її головна перевага.

Масштабна особистість здатна зрушити гори: вона може організувати благодійний фонд і побудувати успішний бізнес, підняти революцію або закінчити війну.

І тут особливо гостро постає питання відповідальності. Для мене масштабна особистість - це не просто лідер. Це - відповідальний лідер. Який не просто веде за собою, але веде в правильному напрямку. У сучасному соціумі, в нашій країні чимало лідерів - громадських активістів, діячів культури, власників великих корпорацій, чиновників, політиків. Всі вони, так чи інакше, ведуть за собою людей. Але чи всі вони - відповідальні лідери, чи всі - масштабні особистості? Питання.

Як розвинути масштаб особистості?

Масштаб особистості – не статична структура. Сьогодні ви можете бути на коні, а завтра - скотитися на дно. Сьогодні ви можете бути відповідальним лідером, вести за собою людей, надихати і підкорювати запаморочливі висоти, а завтра - потерпіти моральний крах і здатися. Так трапляється, навіть з найсильнішими. У цьому жах і краса людського життя. Краса тому, що якщо можна скотитися на дно, то можна і цілком успішно з нього піднятися. Я бачу кілька способів для розвинення масштабу особистості:

Спосіб перший - оточити себе правильними людьми. Людьми, за якими захочеться «тягнутися», з якими хочеться йти в ногу. Оточення має надихати і сприяти розвитку.

Спосіб другий - читати правильні книжки. Це - моя позиція і як видавця, і як людини. Якісна література, хороше кіно, шедеври світового мистецтва, - все це збагачує людський розум і душу, розширює межі свідомості.

Спосіб третій - розвивати в собі бійцівські якості. Падайте, вставайте, обдирайте коліна на шляху до мрії і не здавайтеся. Навіть тоді, коли дуже хочеться.

Спосіб четвертий і, мабуть, найголовніший - мрійте. Мрійте про велике і важливе. Перетворюйте мрії на цілі, а цілі - на дії. Саме на цьому шляху, непростому, але дуже цікавому, особистість і стає дійсно масштабною.

Одним словом, читайте, мрійте, дійте!