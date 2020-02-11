В мэрии Киева народных депутатов учили голосовать по-новому. При помощи сенсорной кнопки системы «Рада-4».

Сейчас в Верховной Раде Украины работает старая система для голосования «Рада-3». Разработана она была ещё в 2002 году и рассчитана на 7-8 лет. То есть, все ее сроки амортизации давно исчерпаны.

Система простая, если не сказать примитивная. На щитке перед каждым депутатом всего три кнопки: красная - «против», зелёная - «за», желтая - «воздержался». Такая простота системы голосования во всех созывах порождала главный депутатский грех - кнопкодавство.

Во времена Партии регионов по одному жесту теперь уже покойного Чечетова некоторые шустрые депутаты, которые умели быстро бегать, умудрялись нажать до десяти кнопок за одно голосование.