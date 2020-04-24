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Comeback Саакашвили | Видеоблог Анны Стешенко

Президент Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии и во времена Петра Порошенко главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ в Кабмине Дениса Шмигаля. 

Саакашвили, ранее обвинивший Порошенко в коррупции и назвавший его коллег «барыгами», вызов принял. Уже в пятницу, 24 апреля, перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины провластная фракция «Слуга народа» заслушала Саакашвили и его план реформ: Таможни, продолжение децентрализации и переговоров с МВФ. 

Больше всего опасений в «Слуге» вызывает возможное повторение Саакашвили практики, как было при Порошенко, «подрыва» команды Зеленского изнутри. Все обещания Саакашвили не наступать повторно на эти грабли не убедили «слуг». Во фракции нет минимально необходимых 226 голосов «за» его назначение. Поэтому голосование за возможного нового вице-премьера по вопросам реформ перенесли на следующую неделю.

Анна Стешенко Анна Стешенко , Специальный корреспондент
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