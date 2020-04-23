Happy City. Как интеграция горожан меняет города. Часть 1

Мы встретились в Израиле в начале марта, прямо перед глобальным карантином, на курсе обучения по созданию Social Resilience - социальной устойчивости в городских системах. Я решил записать один из наших разговоров и поделиться им с вами. Ведь новая волна надвигающегося кризиса очень повлияет на наши города. Как минимизировать потери? Об этом расскажет текст ниже.

Один из городов, с которыми работает Эли, выбран министерством образования Израиля, как пример экспериментального города будущего.

От этого, считает Эли, зависит будущее городов и горожан, их успех, счастье и процветание.

Эли Винокур, мой давний друг и ментор. Автор и основатель факультета Community and Social Education в педагогическом колледже им. Гордона, лектор хайфского университета, основатель One Circle - организации, которая выстраивает процессы интеграции горожан в израильских городах.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

Эли, я хочу в Украине рассказать о вашем уникальном опыте работы с израильскими городами. Давайте начнем с начала. Как вы начали этим заниматься?

Мы из академического мира. Занимаемся научной работой в сфере социального лидерства уже много лет. Выступаем с лекциями в ведущих мировых университетах, в прошлом году - в Оксфордском университете.

Представители министерства образования Израиля пригласило нас на встречу с муниципалитетом одного из небольших городов, где мы представили нашу программу. На встрече с мэром мы рассказали о принципах устойчивого развития в городах и методологию внедрения этих принципов с помощью наших программ, над которыми мы давно работали. Нас сразу пригласили внедрять. Так и началось.

Что вы им предложили?

Мы считаем, что самая большая проблема городов - это дезинтеграция его систем. Мы заводим процессы которые интегрируют людей, позволяют людям создавать город как общину.

Есть архитекторы, которые занимаются строительством зданий, инфраструктуры. Ты их сам знаешь неплохо. Мы - социальные архитекторы. Мы строим человеческие структуры. Это наше ремесло.

Что дает работа по интеграции горожан и городских систем?

Мы считаем, что это просто переводит город на новый цивилизационный уровень.

Все системы начинают работать в новой, гораздо более эффективной парадигме. Можно перечислять по порядку - изменения огромны и системны.

Начнем с того, что мы выходим на совсем другой качественный уровень эффективной экономики. Бюджеты формируются, как результат общего ценностного поля, которое мы формируем между горожанами и властью, между отраслями городского хозяйства и властью.

У нас было много случаев, когда конкурирующие между собой городские отрасли, при нашей работе, объединялись, благодаря этому экономили огромные бюджеты, силы, время.

С другой стороны, качество работы городских систем становится совершенно другим. Ведь от самого подхода и сотрудника и его руководства зависит результат. Насколько он чувствует связь с городом, с жителями, видит себя в нем, хочет работать на общее благо - от этого зависит будущее. Насколько система интегрирована - как распределяются усилия, в каком направлении, функции, управляемость, эффективность - это всё результаты процессов интеграции, которые мы вводим.

Личная эффективность чиновника, в конце-концов. Мы даже влияем на количество больничных и пропусков работы. КПД работы. Насколько человек участвует в нашем процессе (а мы строим из города команду, общину), настолько он чувствует огромную силу, мотивацию, энергию, воодушевление для работы на общее благо города.

Формируем новый общий язык изменений, новую городскую культуру. Где жители, власть, чиновники, бизнес начинают жить в одном ценностном поле. Они вырабатывают общие цели, метрики измерения успеха продвижения.

Количество стресса у горожан, лояльность к власти, конструктивное взаимодействие между ними. Взаимопомощь. Это все туда же.

Появляется общая цель, мечта.

Социальная устойчивость и кризис

Какие изменения вы приносите в город?

Мы приходим в организацию или город и помогаем им выстроить social resilience - социальную устойчивость на всех уровнях. Сейчас, это особенно важно. Мы находимся в начале огромной волны кризиса, которая захлестнет города.

Помогаем городу выдерживать любые катаклизмы. У здорового человека есть иммунитет. Также и у общества должен быть иммунитет - система процессов, отношений, которая поможет выстоять в любой кризис.

Общество нужно заранее готовить, чтобы оно могло пережить надвигающиеся катаклизмы,социальные внутренние или внешние угрозы. Общество должно быть достаточно сплоченно, слажено, настроено.

Социальные катаклизмы порой запускают все остальные. Войны, экологические проблемы - часто все начинается именно с социальных катаклизмов.

Мощь общества определяется именно этим - способностью выдержать любой удар. Оно даже вырастет из него на следующую ступень. Если нет - оно просто распадется на части.

К сожалению, последние десятилетия у нас нарастает энтропия социальных катаклизмов во всем мире на всех уровнях. Мой прогноз ближайших месяцев - это большие проблемы в этом отношении.

Во многом, нужно заново обучать навыкам, которые когда-то были естественными, а сейчас уходят.

Как объединяться горожанам в новых условиях, инициировать волонтерские движения, как строить горизонтальные связи и принимать решения на благо общества, как создать атмосферу солидарных и конструктивных отношений на всех уровнях. В конце концов, такие маленькие меры вливаются в понятие социальной устойчивости и формируют то, что называется Happy City в социальном аспекте.

Большинство академических исследований из из сферы Behavioral sociology, которые как либо относятся к счастью за два-три последних десятилетия, говорят о том, что наши отношения между собой критически влияют на нашу жизнь. Это справедливо и для городов.

Начиная с уровня стресса в организме, темпа пульса, способности заболевать и выздоравливать, выживать, зарабатывать и преуспевать, планировать и развиваться - все это результат отношений с другими людьми.

И конечно, нельзя не сказать о внутреннем состоянии современного горожанина. Панические атаки, растущая по экспоненте депрессия, апатия, одиночество. Растущие психологические расстройства у подростков.

А вот эта Social Resilience, она как-то меряется? Или только негативными результатами, если этот фактор не развит?

Есть много разных систем, индикаторов и мы ими пользуемся. Кстати, позитивные результаты - это тоже показатель. Шутки ради, могу сказать, что люди меньше засыпают на деловых встречах, когда они соединены. Участие в волонтерском движении, количество больничных, индикатор социального разума, ощущения смысла, вовлеченности. Там очень много показателей и метрик, которые мы используем в каждом случае по разному.

Вы делаете замеры до начала работы с городом?

Всегда. Мы замеряем вначале текущую ситуацию, потом динамично следим за картиной в процессе работы. Многие показатели сразу начинают расти, для многих требуется месяцы и годы, но мы видим стабильный подъем.

Какие, например, растут быстро у вас?

Вовлеченность, социальная поддержка, лояльность к переменам и солидарность с властью, которая несет перемены, ощущение того, что я важен людям вокруг. Мой голос важен, мое мнение важно. В последнем городе мы это увидели очень ярко.

Некоторые показатели требуют много времени, так как все-таки, мы работаем с привычками, укладом целого города и его системами. В тоже время процесс работы очень увлекательный - он вносит много жизни в структуру.

Успешный город - это майндсет горожан

Вот вы приходите в город. Какие цели вы ставите перед собой?

Наша главная цель очень широкая - мы хотим поменять майндсет горожан. В конце-концов Happy city - это в первую очередь майндсет.

Счастье вообще и счастье в городе - это, в первую очередь, то как думают люди, это основа. Меняя его, мы меняем качество процессов. Меняем процессы, меняем среду вокруг нас.

Главная проблема в том, что люди смотрят на свою жизнь в разрозненном, разбитом виде. Мы хотим чтобы город прошел такой процесс, в конце которого жители бы ощутили на себе, прочувствовали, осознали, что их персональное счастье зависит от всех остальных, от всего города. Это первое.

Потом мы хотим, чтобы жители, научились включаться в этот городской организм самым эффективным образом, мы это называем Мудростью Включения - когда я начинаю понимать как использовать свою уникальную индивидуальность для общего блага.

И это процесс массового развития горожан, который занимает время. Потому что этот процесс зависит от развития горожанина, менеджера, человека. Ты не можешь навязать майндсет.

Счастье невозможно навязать.

Конечно! Это процесс развития. Счастье как раз и возникает в процессе этой работы, этого развития. Где возникает счастье в нашей жизни? Вспомни - это всегда взаимоотношение между людьми. То что индивидуальное, материальное - быстро проходит. Там где включены отношения с другими - гораздо глубже и остается надолго.

Например, в корпоративной сфере, есть исследования, что лучше дать не просто премию и бонус сотруднику, а дать им средства, возможность сделать подарок своему коллеге.

И так каждый - другому. Есть много исследований, которые говорят о том как линейные бонусы и премии не только не увеличивают КПД сотрудников, но и снижают его. После определенного уровня зарплаты, повышение заработка не приносит ничего - ни ощущения счастья ни повышения эффективности работы.

Конечно, мы не говорим об уровне необходимого обеспечения человека. В тоже время групповая динамика, ощущение взаимосвязи отношений с другими от общего результата дают более глубокий и комплексный позитивный результат.

Как это применимо к городу?

Наша задача - создать такие отношения в городе или на предприятии, ради которых человек будет хотеть возвращаться на работу, жить в городе и приносить пользу. У нас в Израиле - ключевым, по опросам населения, является среда, окружение в котором человек бы хотел чтобы росли его дети. Поэтому мы уделяем этому особое внимание.

Город это как отношения с любимым человеком. Когда ты чувствуешь что в них есть глубина, динамика, интерес, ты чувствуешь что вы вместе развиваетесь - ты не уходишь, ты хочешь в них жить. Люди не уходят из семьи потому что не хватает денег. Главная причина разрыва - в отсутствии совместного роста, развития. Точно также и в городе.

В конце-концов мы вместе хотим построить цель, ради которой мы будем хотеть жить и работать в этом городе. От причастности к которой мы чувствуем радость, гордость, наслаждение.

В следующих частях читайте:

- Массовое образование, как структурообразующая функция городов будущего.

- Почему не бывает пробок у муравьев?

- Социальный конфликт неизбежен и это возможность перемен.

- Какова необходимая масса горожан, влияющая на позитивные перемены?

- Город как единый организм.

- Методология создания социального иммунитета в кризисы.

- ДНК новых городов.

- Коммуникативная архитектура перемен.

- Революция VS эволюция.

- Программа построения будущего.

- Коронавирус и города.