Новий закупівельний закон - нові можливості для бізнесу

Минулого року понад 53 тисячі підприємств взяли участь у конкурентних торгах на Prozorro . Той бізнес, що збирається брати участь у публічних закупівлях цьогоріч, чекає багато приємних нововведень. 19 квітня набула чинності нова редакція Закону «Про публічні закупівлі», яка усуває багато невідповідностей і відкриває нові можливості для бізнесу.

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1. Передтендерні консультації

Нова редакція закону заохочує замовників проводити попередні ринкові консультації з бізнесом. У такий спосіб замовники можуть складати якіснішу тендерну документацію, а постачальники — надати свої рекомендації щодо технічних вимог до предмета закупівлі та кваліфікаційних критеріїв. Такі консультації допоможуть зробити вимоги замовника максимально об’єктивними і запобігти дискримінації ще до початку аукціону.

Окрім цього, постачальники можуть розширити свій ринок збуту завдяки новим замовникам. Якщо раніше вони ніколи не працювали з державою, то завдяки таким консультаціям зможуть дізнатися, як це працює, і побачити, що державні замовники можуть бути надійними клієнтами.

Також учасники отримують інформацію про те, що замовник планує придбати, відповідно, зможуть запропонувати свою продукцію та завчасно підготуватися до тендеру.

2. Більше тендерів у Prozorro

З 19 квітня замовники зобов’язані проводити всі закупівлі від 50 тис. грн через Prozorro. Вони не можуть просто укласти договір з обраним постачальником. Отже, в Prozorro з’явиться більше тендерів, в яких можна взяти участь.

Закон запроваджує нове поняття «спрощена закупівля». Фактично, це тендер, який відбувається швидше. Однак, якщо пропозицію подає лише один учасник, система автоматично переходить до етапу розгляду пропозиції. А якщо пропозицій дві або більше, відбувається електронний аукціон.

Попередні консультації із замовником допоможуть сформувати максимально об’єктивні вимоги та запобігти дискримінації ще до початку аукціону

3. Prozorro Market

Електронний каталог «Prozorro Market» – це зручний інструмент, який допомагає державним замовникам швидко та легко купувати товари широкого вжитку на суми, які не перевищують пороги, встановлені законом.

Але зручний він не тільки для замовників. Бізнесу більше не потрібно готуватися до кожного тендеру окремо та збирати стоси документів. Постачальнику треба лише один раз пройти кваліфікацію, додати свої товари на сайт, а після цього отримувати замовлення від державних закупівельників та укладати договори.

Prozorro Market був пілотним проєктом, який виявився успішним. Тому нова редакція запровадила та регламентувала поняття “електронних каталогів”. Вже зараз у каталогах представлений великий асортимент різних товарів: папір та офісне приладдя, комп’ютерне та поліграфічне обладнання, фармацевтична продукція та медичні матеріали, нафта та дистиляти тощо.

Бізнесу більше не потрібно готуватися до кожного тендеру на Prozorro Market окремо та збирати стоси документів. Постачальнику треба лише один раз пройти кваліфікацію, додати свої товари на сайт

4. Робота над помилками

Доволі часто замовники відхиляли пропозиції учасників з найкращими цінами через незначні невідповідності вимогам тендерної документації. Тепер, якщо замовник знаходить помилку в пропозиції учасника, він має повідомити про неї учасника через систему Prozorro. Це стосується лише кваліфікаційних критеріїв і підтвердження права підпису на конкурентних надпорогових торгах. Не виключено, що в майбутньому перелік документів, до яких можна вносити зміни, розширять.

Учасник має 24 години на те, щоби виправити помилку. Якщо цього не відбувається, замовник відхиляє його тендерну пропозицію та переходить до розгляду наступної.

5. Боротьба з ціновим демпінгом

Відповідно до нового закону замовники можуть відхиляти учасників з аномально низькими цінами. Що це означає?

Згідно з практикою, що склалася в публічних закупівлях, деякі учасники, щоб перемогти в тендері, пропонували дуже низькі ціни. Звісно, вони й перемагали, оскільки єдиний або основний критерій вибору переможця зазвичай — ціна. Але потім укладали додаткові угоди з замовниками та підвищували ціну.

З 19 квітня система Prozorro автоматично підсвічує аномально низькі ціни пропозицій. А учасник протягом одного дня повинен пояснити, чому встановив таку ціну.

Якщо він не надасть обґрунтування або надасть неналежне обґрунтування, замовник має відхилити його тендерну пропозицію.

Відповідно, учасники, що порушують принципи конкуренції та ведуть нечесну гру, відтепер не зможуть заважати доброчесному бізнесу пропонувати свої товари та послуги за ринковими цінами.

6. Відповідальність замовників за порушення

Як ми бачимо з практики, доволі часто замовники порушують закон, але жодної відповідальності за це не несуть. Так, за минулий рік Державна аудиторська служба та її територіальні органи склали та надіслали до суду 539 протоколів про адміністративне правопорушення.

Лише у 43 випадках суд наклав адміністративні стягнення (штрафи в розмірі 11 900 грн) на посадових осіб замовників.

Нова редакція закону посилює відповідальність замовників за вчинені порушення. Вона розширює перелік порушень, за які посадових осіб і керівників замовників притягуватимуть до адміністративної відповідальності, та збільшує суму штрафів за такі порушення.

Наприклад, невиконання рішення АМКУ, що є новим та дуже важливим нововведенням, передбачає накладення штрафу саме на керівника замовника від 34 000 до 85 000 грн.

Якщо ж замовник не відхилив пропозицію, яку мав би відхилити згідно із законом, або безпідставно відхилив пропозицію, його посадових уповноважених осіб можуть оштрафувати на суму від 25 500 до 51 000 грн.

Загалом, нова редакція Закону покликана зробити публічні закупівлі більш ефективними та доброчесними. Бізнес отримує більше можливостей брати участь в державних тендерах і захищати свої права, якщо державні замовники їх порушують.

Проте, нововведення не захистять сферу від порушень на 100 відсотків. Тож якщо ви стикаєтеся з корупцією і дискримінацією, звертайтеся до DOZORRO. Наші фахівці допоможуть вам розібратися в ситуації та захистити свої права.

DOZORRO — це проєкт громадської організації Transparency International Ukraine, покликаний забезпечити рівні правила гри у сфері публічних закупівель.

Команда проєкту створила і адмініструє моніторинговий портал dozorro.org та публічний і професійний модулі аналітики BI Prozorro. Окрім цього DOZORRO розбудовує DOZORRO спільноту — мережу громадських організацій, які моніторять публічні закупівлі і повідомляють контролюючі та правоохоронні органи про порушення.