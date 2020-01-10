Полезность топинамбура

Уже две недели сижу на диете. Отказалась от жареного, сладостей, мучного и картошки. Как я ее люблю, все ассоциации детства повязаны только с ней! Жаренная, варенная, запеченная в горшочках! Просто пальчики оближешь! Кто вырос в деревне, тот меня поймет!

Но вчера, на улице я встретила свою школьную подругу (со школьной скамьи прошло уже 18 лет). Стройная, подтянутая, приехала на конференцию по работе в город. Пошли выпить по чашечке кофейка, разговорились и, как оказалось, изнурительными диетами она себя не мучила, а просто занялась собой, начала вести здоровый образ жизни, правильно питаться. И очень ей в этом помогло обычное растение – топинамбур. В народе именуемое как «земляная груша». Оказывается, что основным компонентом топинамбура является диетическая клетчатка, а блюда из земляной груши дают ощущение сытости, причем калорийность продукта всего 61 ккал на 100 гр. А я все время обходила этот «бурьян» десятой дорогой. А это два в одном – вкусный продукт, с которым можно приготовить разнообразные блюда, а также это коктейль из витаминов, минералов и полезных веществ, которые помогают снижать вес. Подруга рассказала, что регулярное употребление топинамбура улучшает углеводный и жировой обмен; уменьшает уровень сахара в крови; способствует снижению лишнего веса. А еще, большое содержание инулина способствует нормализации работы кишечника, выводит вредные шлаки и токсины и действует как метёлка, выводя вредные вещества. Инулин способствует развитию полезной микрофлоры, что прекрасно оздоровляет и ускоряет метаболизм.

Топинамбур содержит пектин. Это природный полисахарид, который не усваивается организмом. Он образует в кишечнике гелеобразную массу, которая очищает стенки от токсичных веществ. При этом пектин не наносит вреда микрофлоре. За счёт нормализации работы кишечника происходит активизация обмена веществ, что положительным образом сказывается на процессе похудения. А для себя я нашла во всем этом большой плюс - вкус земляной груши напоминает сладкий картофель. Одноклассница дала мне свои фирменные блюда, которые ничем не уступают картошке, а для здоровья намного полезнее. Еще для получения видимого результата необходимо есть топинамбур как можно чаще в течение дня. Небольшое количество этого овоща быстро насыщает организм, и за один приём пищи съедается меньше продуктов, чем при обычном режиме питания. Топинамбур употребляют в разном виде. На обед можно приготовить отварной овощ как гарнир к основному блюду или сварить суп-пюре.

А еще можно приготовить разные салатики, смузи, запеченный топинамбур с овощами (интернет вам в помощь – там много интересных рецептов). И что самое интересное - есть овощ в качестве дополнения к основному питанию можно постоянно. Низкая калорийность топинамбура делает его основным компонентом в блюдах для желающих похудеть. Овощ можно есть как сырым, так и варить, жарить и запекать его в духовке. То есть, та доза калорий, которую вы смогли бы поглотить за один прием пищи будет уменьшена в два-три раза.

Также, топинамбур представлен в виде сахара, сиропа и цукатов.

Сахар топинамбура можно добавлять в напитки, в приготовлении творожных блюд и десертов. Он очень сладкий, поэтому 1 ч.л. заменяет 5 ч.л. обычного сахара. Только при этом сахар топинамбура является полезным и безвредным для организма.

Сироп можно употреблять вприкуску к чаю или намазывать на хлеб или поливать блинчики ли творог.

Цукаты являются незаменимым продуктом для снижения чувства голода, когда хочется чего-то погрызть, а также для нормализации работы ЖКТ.

Можно приготовить диетический суп-пюре из топинамбура с морковью. Ингредиенты: топинамбур – 200 гр.; морковь – 250 гр.; репчатый лук – 2 небольшие головки; сельдерей – 1 стебель; плавленый сыр – 1 ст. л.; растительное масло – 4 ст. л.; вода или овощной бульон – 1 л; щепотка красного перца; соль – по вкусу. Подготовить все ингредиенты. Топинамбур можно не чистить, а только тщательно вымыть. Лук мелко покрошить и пассировать на сковороде до золотистого цвета. Морковь и сельдерей нарезать небольшими кубиками. Лук переложить в кастрюлю среднего размера и налить воду или овощной бульон. Закрыть крышкой и довести до кипения. Добавить морковь, клубни топинамбура и варить 10 минут. Затем положить плавленый сыр и нарезанный сельдерей. Довести до кипения, поперчить, посолить и варить ещё 5 минут. Готовый суп взбить блендером.

Так что, кушайте на здоровье это уникальное растение, экспериментируйте с блюдами, включайте фантазию и вас не будет мучить голод, плохое настроение и недостаток витаминов и микроэлементов. И конечно же приобщайте своих родных к культуре здорового питания!