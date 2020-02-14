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В Японии подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

Один случай заражения был у женщины-водителя, которая перевозила пассажиров Diamond Princess.

В Японии подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Японии подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, передает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

Вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель, которая перевозила пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Остальные два случая заражения подтверждены у жителей Токио, имевших контакты с ранее зараженным водителем такси. Четвертый инфицированный – 70-летний мужчина, который лечился в больнице, где раньше подтвердили случай заражения у одного из докторов.

Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии увеличилось до 254 человек. Из них 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

Напомним, вчера, 13 февраля в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Жертвой заболевания стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио. За пределы Японии она не выезжала.

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