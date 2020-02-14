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Трамп предлагает запретить прослушивать его разговоры с другими президентами

Телефонные разговоры президента США с другими лидерами слушают до 25 человек.

Трамп предлагает запретить прослушивать его разговоры с другими президентами
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп выразил предложение запретить американским чиновникам слушать свои телефонные разговоры с иностранными лидерами.

Об этом сообщает издание Politico.

"Это то, чем они занимались в течение многих лет - когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают... Я могу полностью прекратить эту практику", - заявил Трамп.

Отмечается, что телефонные разговоры Трампа с другими лидерами слушают до 25 человек. Среди них - советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.

Бывший руководитель ситуационной комнаты Белого дома во времена президентства Барака Обамы Ларри Пфайффер заявил, что эта практика "необходима для защиты и помощи президенту".

"Это позволяет президенту и советнику по вопросам национальной безопасности следить за любыми договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора, и быстро и точно возражать на любые некорректные заявления о звонке с иностранной стороны", - пояснил он.

Напомним, 25 сентября прошлого года Белый Дом опубликовал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента США.

Предложение Трампа появилось после того, как американский лидер снова настоял на том, что его июльский разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским был "идеальным" и "вполне уместным".

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Именно этот диалог начал цепочку событий, которые привели к расследованию дела об импичменте Трампа.

Анонимный американский разведчик, который слушал разговор двух президентов, написал жалобу о давлении на Украину со стороны Трампа. Трамп якобы хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

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