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Ученые из Шанхая выделили штамм коронавируса нового типа

Это поможет в разработке вакцин против пневмонии COVID-19.

Ученые из Шанхая выделили штамм коронавируса нового типа
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Группа исследователей из Шанхая объявила об успешном выделении из образца больного штамма коронавируса нового типа.

Об этом информирует китайское новостное агентство Синьхуа.

"Выделение штамма коронавируса нового типа провели в мегаполисе впервые. Это, как полагают исследователи, предоставит большие возможности для разработки вакцин, соответствующих препаратов, а также для уточнения патогенного механизма вируса", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что выделение штамма поможет в отслеживании вариации вируса в режиме реального времени, проведении скрининга препаратов и, таким образом, позволит ускорить процесс исследования пневмонии COVID-19.

Сегодня сообщалось, что Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч.

Теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии.

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