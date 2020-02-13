Ученые из Шанхая выделили штамм коронавируса нового типа

Это поможет в разработке вакцин против пневмонии COVID-19.

Группа исследователей из Шанхая объявила об успешном выделении из образца больного штамма коронавируса нового типа.

Об этом информирует китайское новостное агентство Синьхуа.

"Выделение штамма коронавируса нового типа провели в мегаполисе впервые. Это, как полагают исследователи, предоставит большие возможности для разработки вакцин, соответствующих препаратов, а также для уточнения патогенного механизма вируса", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что выделение штамма поможет в отслеживании вариации вируса в режиме реального времени, проведении скрининга препаратов и, таким образом, позволит ускорить процесс исследования пневмонии COVID-19.

Сегодня сообщалось, что Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч.

Теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии.