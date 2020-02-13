В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19

В Японии зафиксировали первую на территории страны смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Японии.

Жертвой заболевания стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

Женщина обратилась к врачам еще 22 января, но ее госпитализировали только 1 февраля после того, как диагностировали пневмонию. 6 февраля ей стало хуже, и ее перевели в другую больницу. 12 февраля ее состояние еще больше ухудшилось, и она прошла тест на коронавирус. Результаты оказались положительными, они пришли вскоре после ее смерти.

За пределы Японии она не выезжала.

Напомним, накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.

Сегодня сообщалось, что Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч.

Теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии.