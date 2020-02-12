Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Україна кварталу
Україна кварталу
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
ГлавнаяМир

ООН опубликовала "черный список" израильских компаний, связанных с поселениями на Западном берегу Иордана

Среди них – Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Airbnb. 

ООН опубликовала "черный список" израильских компаний, связанных с поселениями на Западном берегу Иордана
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Фото: Bauhaus

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обнародовала список из 112 компаний, которые, как заявляется, ведут бизнес в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Эти компании действуют на территории Иудеи и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах. 94 из них – израильские, в том числе компания водоснабжения "Мекорот", банки, компании сотовой связи, пишут "Вести. Израиль по-русски".

Остальные 18 компаний – из других стран, и среди них есть известные во многих государствах Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Airbnb.

Деятельность всех компаний из списка назвали незаконной, но не обосновали юридически, почему. Список пока не предполагает накладывания каких-либо санкций. Все дальнейшие меры относительно компаний из списка будут приниматься на сессии стран-членов Совета по правам человека ООН, запланированной на 24 февраля. 

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, комментируя этот список, назвал его "позорной уступкой давлению со стороны стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю". Он отметил, что публикация списка состоялась, хотя многие страны отказались присоединиться к кампании политического давления.

"Решение верховного комиссара гуманитарной структуры ООН продолжать антиизраильскую политику Совета по правам человека – это пятно на репутации международной организации. Хотя, согласно заявлению комиссара, список не имеет юридического статуса, само по себе появление такого документа превращает официальное лицо международной организации в соучастника движения антиизраильского бойкота", – заявил Кац. 

Напомним, что Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа считаются рядом стран и ООН оккупированными, поскольку, согласно с резолюцией №181 Генассамблеи ООН, предназначались для арабского государства. Израиль считает эти территории спорными. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также