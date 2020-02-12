В Нидерландах на почте в двух городах взорвались посылки

В двух городах Нидерландов произошли взрывы почтовых отправлений. Первый - утром в среду, 12 февраля, в Амстердаме в почтовом отделении компании, расположенной в районе Слотердейк. В второй - чуть менее чем через час в сортировочном отделении почтовой компании в Керкраде на юге страны близ границы с Германией.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правоохранителей.

По предварительной информации, взрывчатка находилась в письмах. Пострадавших нет.

Степень материального ущерба пока не установлена.

Полиция выясняет, была ли какая-либо связь между двумя инцидентами, но информации о предположительных злоумышленниках и их мотивах пока нет.

На месте происшествий работают эксперты.

В конце декабря и начале января семь компаний и организаций в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте получали письма с взрывчаткой, но взрывов до сих пор не происходило. Вслед за данными отправлениями следовали письма с угрозами.

Напомним, весной прошлого года во французском Лионе взорвалась посылка, лежавшая на земле возле пекарни. Кроме взрывчатого вещества, посылка была заряжена винтами и металлическими шариками. В результате взрыва пострадали 13 человек.