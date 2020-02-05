В салоне находился еще один мужчина, но он успел выпрыгнуть из машины.

Во вторник вечером, 4 февраля, в селе Леляки Жмеринского района в результате взрыва гранаты в легковом автомобиле Mercedes пострадали трое местных жителей 21, 34 и 36 лет.

Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и поссорились на бытовой почве. 36-летний участник конфликта достал гранату, предварительно РГД-5, и привел его в готовность, после чего произошел взрыв.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимационное отделение Жмеринской больницы.

Позже выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Одессе из-за взрыва гранаты в общежитии пострадали три человека.