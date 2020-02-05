ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Винницкой области трое мужчин пострадали из-за взрыва гранаты в автомобиле

В салоне находился еще один мужчина, но он успел выпрыгнуть из машины.

В Винницкой области трое мужчин пострадали из-за взрыва гранаты в автомобиле
Фото: vn.npu.gov.ua

Во вторник вечером, 4 февраля, в селе Леляки Жмеринского района в результате взрыва гранаты в легковом автомобиле Mercedes пострадали трое местных жителей 21, 34 и 36 лет.

Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и поссорились на бытовой почве. 36-летний участник конфликта достал гранату, предварительно РГД-5, и привел его в готовность, после чего произошел взрыв.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимационное отделение Жмеринской больницы.

Позже выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Одессе из-за взрыва гранаты в общежитии пострадали три человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также