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В Одесской области обнаружили еще один трубопровод со спиртом из Молдовы

Пограничники вытащили из-под земли 500 м трубы. 

Фото: dpsu.gov.ua
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники обнаружили трубопровод с остатками спирта, который тянулся с территории так называемого Приднестровья.

Полиэтиленовая труба была найдена в 500 м от границы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Трубопровод, вероятно, был проложен противоправными элементами для незаконного перемещения спирта с территории "Приднестровья" до Украины. Всего охранники границы по направлению от с. Новое (Украина) до с. Никольское (Молдова) вытащили из-под земли около 500 метров шланга", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что аналогичный "спиртопровод" в Одесской области уже находили в декабре 2019 года. Он пересекал украинско-молдавскую границу в с. Кучурган Раздельнянского района.

Пластиковая труба была подведена к гаражу в с. Кучурган. Там же нашли бочки по 250 литров с алкоголем.

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