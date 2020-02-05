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В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега

Ветер местами будет достигать 20-22 метров в секунду. 

В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Фото: Макс Требухов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к прекращению движения транспорта и осложнить работу энергетических предприятий.

За 5 февраля прирост снежного покрова местами может достичь 30-50 см, сообщили в пресс-службе ГосЧС. Снегопад будет сопровождаться шквальным ветром до 20 метров в секунду. 

"5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях сильный снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метель, снежный покров может достичь 15 см", – говорится в сообщении. 

В Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей снежный покров достигнет 30-50 см. В южных областях сильный дождь перейдет в мокрый снег, снежный покров 10-15 см, порывы ветра 17-22 метра в секунду, метели и гололед. 

В Киеве 5 февраля будут сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метель, гололед, снежный покров 5-10 см. 

7-9 февраля погода стабилизируется, но упадет температура: ночью до -13, днем до -6, в восточных областях ночью до -16, днем около -10. 

Напомним, вчера киевлян предупредили о снегопадах и гололеде, водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте.   

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