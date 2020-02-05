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В зоне ООС боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

С начала этих суток они также дважды обстреляли защитников Новтроицкого. 

В зоне ООС боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: mignews.com.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за 4 февраля боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Марьинкой стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Красногоровки – четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, также велся огонь из крупнокалиберного пулемета. В районе Авдеевки оккупационные войска совершили три выстрела из противотанкового ракетного комплекса, также применялся противотанковый гранатомет. Рядом с Песками стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, а поблизости Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия. 

Два обстрела возле Новотошковского произошли из минометов калибра 120 мм (5 мин) и 82-мм миномета (8 мин). Дважды огонь открывался возле Травневого – из гранатометов разных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия. Также дважды нарушался режим тишины возле Орехового – из 120-мм миномета (3 мины) и 82-мм миномета (6 мин). Неподалеку с Новолуганским стреляли из гранатометов разных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия. 

Потерь с украинской стороны нет.

"С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новтороицкого", – сообщили в Минобороны.

Напомним, 3 февраля боевики 12 раз открывали огонь и ранили двоих украинских защитников.

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