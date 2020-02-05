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В Мариинском парке из-за ржавчины меняют установленные месяц назад фонари

"Китайско-испанские фонари ... меняют из-за ржавого состояния".

В Мариинском парке в Киеве новые фонари, которые заменили имевшие историческую ценность старые, решили поменять из-за ржавчины спустя месяц после установки.

Об этом сообщил историк Семен Широчин.

"Китайско-испанские фонари в Мариинке уже меняют из-за ржавого состояния. ... месяц простояли (предыдущие - почти 70 лет). При этом их сразу же заменяют на новые такие же, а ржавые якобы везут пескоструить. Какого хрена: на пескоструй новых у них есть деньги, а на пескоструй исторических - нет? И откуда у них запасные? Куплено больше, чем в тендере? Или установлено меньше? Фото сделано сегодня утром", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/camrador

Фото: facebook.com/camrador

По его словам, КГГА рассматривает возможность реставрации оригинальных фонарей, но из 30 оригинальных плафонов, которые были в Мариинском парке, демонтаж пережили два.

Фотографии замены фонарей разместили также активисты движения "Чесно".

Фото: facebook.com/chesno.kyiv
Фото: facebook.com/chesno.kyiv
Фото: facebook.com/chesno.kyiv
Фото: facebook.com/chesno.kyiv

В начале 2020 года обнаружили, что в Мариинском парке во время капремонта сетей наружного освещения фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов полностью заменили на новые светодиодные. Это вызвало возмущение среди киевлян, поскольку испортило исторический ансамбль зоны отдыха.

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