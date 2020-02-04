Родители имеют право назвать ребенка Z148, и это нормально, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на данный момент в Украине не существует ограничений на присвоение имени ребенку. Об этом министр рассказал в интервью порталу "Сегодня".

По словам министра, он неоднократно слышал опасения со стороны общественности, что Минюст может запретить родителям называть детей необычными именами, чтобы те потом не страдали от необычного имени. Однако он считает подобные запреты консервативным подходом.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отказывать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя. Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально", - заявил Малюська.

Он добавил, что законом этот вопрос никак не регулируется. Согласно закону, имя для ребенка выбирается родителями по их согласию.

"Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 - не имя. Но что такое имя - определения нет. Ограничения могут быть только в смежных сферах и процедурах, например, в порядке заполнения паспорта, где цифры или иностранные буквы неприемлемы. Сам юридический аспект интересен и нужно будет продумать, как урегулировать его. Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях", - добавил министр.

Напомним, в 2018 году в Рад подавали законопроект, предлагающий запретить родителям давать своим детям имена, "оскорбляющие общественную мораль".

Предлагалось запретить ребенку давать имя и менять его на состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; одновременно буквы, символы и цифры; нецензурную лексику или оскорбляющие общественную мораль.

Однако законопроект не был одобрен. Подобный проект пытались внедрить и в 2014 году.

В январе Минюст называл самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году. Среди редких : женские - Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай и Спартак.