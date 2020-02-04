Болгария примет на реабилитацию 300 ветеранов, - Минобороны

Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии будет проходить в больнице "Калероя".

В соответствии с соглашением между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Республики Болгария начато выполнение проекта медицинской реабилитации украинских ветеранов в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"На лечение будут отправлять раненых украинских военных (которые проходят военную службу и уволенных в запас/отставку) и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек", - сказано в сообщении.

Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии будет проходить в больнице "Калероя" в г.Хисаря. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике, будет обеспечивать болгарская сторона, а транспортировку, медстраховку и питание обеспечит трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

"Показаниями для физиотерапии в "Калероя" являются повреждения опорно-двигательного аппарата, травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей", - отметили в министерстве.

В то же время людей, у которых есть острые хронические заболевания или заболевания в состоянии обострения, отправлять на реабилитацию не будут.

"Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июне 2019 года в рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию отправилась 13-ая группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции на Донбассе.

Травмированные военные также проходили реабилитацию больнице "Калероя".