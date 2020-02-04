​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду ожидается резкое ухудшение погодных условий по всей Украине

Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

В среду ожидается резкое ухудшение погодных условий по всей Украине
Фото: donbass.ua

В среду, 5 февраля, в Киеве облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, утром и днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью и днем -1…+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

В Карпатах сильный снег, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег; утром и днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -3…+3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью дождь, днем сильный мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно, сильный дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +3…+9 градусов.

В Крыму облачно, сильный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +3…+8 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также