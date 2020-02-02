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В понедельник в Киеве днем небольшой дождь

Температура днем до +7 градусов

В понедельник в Киеве днем небольшой дождь
Фото: EPA/UPG

3 февраля в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь; на Закарпатье ночью умеренный дождь и мокрый снег, местами значительный, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью местами сильный дождь и мокрый снег, температура ночью -3 ...+ 2 градуса.

В Моршине, Трускавце дождь, днем небольшой дождь, в Сваляве дождь и мокрый снег; температура ночью +3...+5 градуса, днем +7...+9 градусов.

На севере Украины облачно, в Черниговской, Сумской областях без осадков; в Житомирской области небольшой дождь, в Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+6 градусов, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +0...+6 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов.

На юге Украины в Херсонской, Запорожской областях ночью небольшой дождь, днем дождь; в Одесской, Николаевской областях ночью без существенных осадков, днем дождь, в Одесской - небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1...+7 градусов, днем +3...+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой дождь), ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Ялте дождь (ночью небольшой дождь), температура ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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