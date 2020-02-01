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Врач военного госпиталя в Житомире требовал у ветерана ООС $1000 за назначение группы инвалидности

Врача задержали.

Врач военного госпиталя в Житомире требовал у ветерана ООС $1000 за назначение группы инвалидности
Фото: https://www.npu.gov.ua/

В Житомире 1 февраля задержали на взятке врача, который требовал у ветерана ООС взятку за назначение группы инвалидности. Об этом сообщили в Нацполиции области.

33-летний врач входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя.

"Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранение в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в служебном кабинете сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в 2018 году суд арестовал двух врачей за вымогание денег у ветерана АТО. Подозреваемых задержали 5 декабря на рабочем месте после получения взятки в сумме, эквивалентной 42,6 тыс. грн. Эти деньги они якобы требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности.

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