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Экс-замглавы МинВОТ Грымчак вышел из СИЗО (Обновлено)

Суд отпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Экс-замглавы МинВОТ Грымчак вышел из СИЗО (Обновлено)
Фото: Макс Левин

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Об этом на фейсбуке сообщил его адвокат Дмитрий Мельник и жена Юлия.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал Мельник.

Супруга экс-замминистра Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она.

Обновление. Второй адвокат Грымчака Татьяна Матяш сообщила, что Высший антикоррупционный суд отпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

При этом адвокат сообщила агентству "Украинские новости", что сотрудники Национального антикоррупционного бюро не выполняют решение суда: "То нет старшого детектива, то еще кого-то. Они ищут способы затянуть это".

Матяш отметила, что сотрудники НАБУ должны забрать Грымчака из следственного изолятора и надеть электронный браслет. В опубликованном адвокатом Мельником документе указано, что срок действия постановления об круглосуточном домашнем аресте заканчивается 14 февраля 2020года.

Фото: Dmytro MelnykФБ
Фото: Dmytro MelnykФБ

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа при получении взятки в $480 тысяч. Тогда же Генпрокурор сообщал, что Грымчака подозревают в завладении более $1 млн.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал его на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В октябре ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил арест Грымчака на два месяца. А 24 декабря ВАКС втрое уменьшил залог Грымчаку, но оставил его под стражей.

23 января Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО.

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