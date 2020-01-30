Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - сказал Рябошапка.

Он также обратил внимание, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - подчеркнул Рябошапка.

При этом процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Генпрокурор подчеркнул, что задача прокуратуры продвигаться дальше по этому делу, чтобы установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому это было выгодно, кто все это заказал, "без этого расследование будет неполноценным".

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Ранее ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета. Однако 24 января ей смягчили меру пресечения.

В тот же день на заседании по Антоненко, адвокаты подозреваемого требовали документы с выводами экспертов относительно роста причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом Антоненко.